Notícias Homem retirado do mar após entrar em área imprópria para banho vai cumprir medidas cautelares Inicialmente detido por se negar a sair da água, em local que teve incidentes com tubarão, banhista teve concedida liberdade provisória

André Ricardo Luis de Freitas, detido na última segunda (6) após se recusar a sair do mar, em área próxima de onde ocorreu um incidente com tubarão, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), teve concedida liberdade provisória, informou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O homem, contudo, terá que obedecer medidas cautelares

De acordo com o TJPE, André está proibido de sair da Comarca de Jaboatão dos Guararapes por mais de oito dias sem informar à Justiça e precisará comparecer mensalmente ao Juízo Natural para comprovar as atividades exercidas.

No dia em que foi preso, o homem só deixou a água após a chegada de três bombeiros militares da equipe de guarda-vidas. Em seguida, foi levado à Delegacia de Prazeres, sendo autuado em flagrante.

