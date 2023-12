A- A+

POLÍCIA Homem sai de casa para comprar lanche e morre após ser baleado na Zona Norte do Recife Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime

Um homem de 21 anos morreu, na noite de segunda-feira (21), após sair de casa para comprar um lanche, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele foi encontrado com perfurações de arma de fogo na rua Ouro Branco.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, nesta terça-feira (12). O homem chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu e morreu.

"As investigações seguem até o esclarecimento do crime", informou a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), do bairro de Santo Amaro, área central do Recife.



Veja também

argentina Milei cancela repasses de publicidade à imprensa argentina por um ano