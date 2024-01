A- A+

POLÍCIA Homem sai para comprar lanche e é morto a tiros em Jaboatão; Polícia investiga crime A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio

Um homem de 22 anos foi morto a tiros, nas proximidades do Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no fim da noite de terça-feira (2).

A vítima foi identificada como José Davi Leal da Silva e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas indicam que ele teria saído para comprar um lanche em um estabelecimento comercial próximo.

"[A vítima] foi surpreendida por desconhecidos em um veículo, que realizaram os disparos e fugiram em seguida", explicou a Polícia Civil, em nota, nesta quarta-feira (3).

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio, que foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.





