Homem saudável tem aneurisma cerebral durante sexo; entenda o que pode causar o problema

Um homem de 42 anos da Indonésia quase morreu durante uma relação sexual com sua esposa depois de um aneurisma de 0,8 mm romper em seu cérebro durante o ato. O caso foi detalhado pelos médicos do Dr. Soetomo General Hospital na revista científica Radiology Case Reports.

Segundo os médicos, o aneurisma causou um um hematoma subdural agudo (ASH), lesão cerebral considerada grave, uma vez que faz com que o sangue se acumule entre o crânio e a superfície do cérebro.

A causa específica do rompimento do aneurisma não foi definida, entretanto, a equipe afirmou que a atividade extenuante causa o aumento da frequência cardíaca e respiratória o que pode ter relação com o incidente.

Segundo relatos médicos, o paciente, cujo nome não foi revelado, não sentiu dores de cabeça anteriormente ou sofreu qualquer trauma. O homem também não tinha histórico de uso de medicamentos anticoagulantes, antiplaquetários ou para disfunção erétil, relacionados ao aumento do risco de aneurisma.

Ele disse a equipe que sentiu fraqueza em todo o lado direito do corpo e vomitou algumas vezes. Durante o trajeto até o hospital ele teria tido ainda convulsões. Ao chegar ao pronto-socorro, sua pressão arterial era alta. O homem chegou a fazer uma tomografia computadorizada que mostrou o rompimento do aneurisma, localizado no lado esquerdo do cérebro.

O paciente foi medicado com um anticonvulsivo e passou por uma angiografia cerebral para fazer uma varredura dos vasos sanguíneos. Depois de descobrir que o aneurisma tinha 0,8 mm, os médicos decidiram encaminhar o homem para o centro cirúrgico: o procedimento aliviou a pressão do cérebro e reparou parte dos prejuízos causados pelo hematoma.

Hoje ele está bem, conseguiu recuperar os movimentos do lado direito do corpo, mas ficou com algumas sequelas no nervo do olho esquerdo, responsável por controlar os movimentos do órgão.

