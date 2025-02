Homem se apoia em proteção de orla de Salvador e provoca queda da estrutura em efeito cascata

Um incidente chamou a atenção de banhistas no Porto da Barra, em Salvador, na Bahia, na tarde de quarta-feira, 26.

O caso foi provocado por uma pessoa que se segurou em uma das estruturas da orla, que eram ligadas por correntes e ocasionou a queda dos blocos de concreto em efeito cascata.



Nas imagens é possível ver que algumas pessoas saem correndo para não serem atingidas. Embora a praia estivesse lotada, ninguém se machucou.

Após cair, o homem também se levantou e saiu caminhando pela areia.



Por meio de nota, a prefeitura informou que já tomou as devidas providências no local.

"A Defesa Civil de Salvador foi acionada e imediatamente realizou uma vistoria no local. A Secretaria Municipal de Manutenção e a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador foram acionadas e irão realizar a remoção das estruturas."



