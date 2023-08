Homem se apresenta à polícia e confessa ter matado mulher a facadas em Olinda

A- A+

Um homem se apresentou à Delegacia de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na segunda-feira (21), e confessou que matou uma mulher a facadas no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, também na RMR.

Segundo ele, o crime teria acontecido por legítima defesa. Os dois seriam namorados.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito indicou o local do crime e seguiu com policiais, que constataram a ocorrência.

Uma viatura do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para fazer o isolamento da cena do crime, segundo a corporação.

"O envolvido foi encaminhado para o DHPP do Cordeiro, para adoção das medidas legais", explicou a PM.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil para mais informações.

Veja também

RIO DE JANEIRO Alimentos doados por fãs de Ludmilla em troca de ingressos na modalidade meia entrada social vão ben