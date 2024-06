Homem sobrevive a dez dias perdido em montanhas dos EUA bebendo água coletada na bota

A- A+

Um homem foi resgatado na Califórnia, nos Estados Unidos, após passar dez dias perdido nas montanhas, sobrevivendo com poucas frutas silvestres e água que coletou em sua bota.

Seu desaparecimento foi relatado pela família em 16 de junho, depois que ele não apareceu no Dia dos Pais, desencadeando um esforço de busca e resgate de vários dias.

Na quinta-feira, 20, Lukas McClish foi encontrado depois que um drone do Gabinete do Xerife da cidade de Santa Cruz o avistou. As informações são da BBC.



McClish, de 34 anos, saiu para uma caminhada de três horas nas montanhas de Santa Cruz, em 11 de junho.

Ainda segundo a BBC, ele acabou se perdendo, em parte devido à destruição de marcos históricos pelos recentes incêndios florestais na área



Em entrevista à ABC News, McClish afirmou que saiu para caminhar naquele dia com apenas com um par de sapatos de caminhada e um chapéu, além de uma lanterna e uma tesoura dobrável.

Para sobreviver nesse período, ele bebeu grandes quantidades de água, que recolhia de uma cachoeira com a ajuda de uma bota.

"Eu apenas me certifiquei de beber um galão de água todos os dias, mas depois, chegando perto do fim, meu corpo precisava de comida e algum tipo de sustento", disse.



Em uma postagem no X, antigo Twitter, um homem que auxiliou nos esforços de resgate disse que houve "vários relatos de testemunhas que ouviram alguém gritando por socorro, mas a localização dessa pessoa foi difícil de estabelecer".

McClish foi encontrado na floresta entre a Empire Grade Road e a Big Basin Highway, no condado de Santa Cruz.

Ele foi encontrado sem ferimentos graves e se reuniu com sua família, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Cruz, segundo a BBC.

