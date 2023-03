A- A+

TAILÂNDIA Homem sofre queda após corda elástica do bungee jump arrebentar no ar Após o pulo, ao invés da corda puxar o homem de volta - como normalmente acontece - o item apenas arrebentou

Um turista que praticava bungee jumping em Pattaya, na Tailândia, levou um susto após a corda elástica em que estava preso arrebentar. Morador de Hong Kong, ele estava de férias quando resolveu pular de uma altura de 30 metros, equivalente à altura de um prédio de 10 andares. Após o pulo, ao invés da corda puxar o homem de volta - como normalmente acontece - o item apenas arrebentou.

Por sorte, ao cair, o turista estava apenas cinco metros da superfície de um lago, em que eram feitos os pulos. Ele caiu desajeitadamente e desmaiou, mas recuperou a consciência ainda na água. De acordo com o HK01, Mike estava com os olhos fechados enquanto estava em queda livre durante todo o salto, que durou cerca de 6 segundos.

O rapaz sofreu vários ferimentos do lado esquerdo do corpo, na cabeça e peito. Ele também sofreu escoriações na axila esquerda e ficou com diversos hematomas. No hospital, já em Hong Kong, Mike descobriu uma infecção pulmonar causada pela água suja do lago que caiu e uma possível concussão. Ele ficou internado por três dias e segue em tratamento.

