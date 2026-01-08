Homem "surfa" entre vagões do Metrô do Recife

A- A+

Um homem foi flagrado “surfando” entre vagões do Metrô do Recife. A cena foi captada pela câmera de segurança do local, que registrou a imagem do passageiro no vão onde fica a passagem de metal, conhecida como “sanfona”. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (6).





Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) se pronunciou sobre o caso, dizendo que a prática é conhecida como, ”surfe ferroviário”. A ação ocorreu no percurso entre as estações Barro e Floriano e foi registrada pelas câmeras de segurança das estações. Além disso, vídeos feitos por passageiros que estavam na plataforma circularam nas redes sociais.



“A CBTU reforça que ações como essa colocam vidas em risco e comprometem a segurança da operação dos trens. Alertamos a todos que invadir áreas restritas e praticar ‘surfe ferroviário’ são atitudes proibidas e extremamente perigosas. A empresa segue empenhada em garantir a segurança dos usuários e reforça a importância da conscientização para evitar situações como essa”, afirmou.



A Companhia ainda reforça que, se uma pessoa presenciar alguém praticando surfe ferroviário, o passageiro deve entrar em contato com o Metrô Denúncia, pelo telefone 3972-8778. O serviço funciona 24 horas por dia, e não é necessário se identificar.

Veja também