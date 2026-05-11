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ESTELIONATO Homem suspeito de aplicar golpes é preso no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorriam durante serviços de conserto de televisores a domicílio em várias cidades da Região Metropolitana

Um homem suspeito de praticar crimes de estelionato foi detido, na última quinta-feira (7), no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. Segundo as investigações, os delitos eram cometidos durante serviços de reparo de televisores realizados em domicílio em vários municípios da Região Metropolitana do Recife.

Os detalhes da investigação foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em uma coletiva de imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (11), na sede administrativa do órgão, no Centro do Recife.

De acordo com os delegados Mário Melo, titular da Delegacia de Boa Viagem, Paulo Berenguer, seccional de Boa Viagem, e Kelly Luna, adjunta da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), o suspeito, de 40 anos, aplicou os golpes em Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

“Ele anunciava serviços de conserto de televisão no Marketplace do Facebook e, com isso, as vítimas entravam em contato. Ele comparecia ao domicílio das vítimas, era bastante educado e, de fato, tinha conhecimento técnico. Durante o serviço, ele abria a TV, dizia que alguma peça estava com avaria, que precisava de conserto e que teria que ser levada a um outro local e acordava de retornar”, esclareceu o delegado titular da Delegacia de Boa Viagem, Mário Melo. “Então ele pedia o valor de 50% do serviço adiantado, as vítimas anuíam, pagavam o valor exigido e quando era data de retornar, ele não retornava. A partir daí, as vítimas percebiam que tinham sido vítimas de um golpe. Obviamente, ele não usava o verdadeiro nome dele”, pontuou.

A Polícia Civil não revelou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações que seguem em andamento e também informou que ele foi indiciado não apenas por estelionato, mas também por falsidade ideológica, dado que, quando atuava nas residências das vítimas, utilizava nomes falsos, como Lucas, Paulo, Adriano, Thiago e Ricardo.

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