POLÍCIA Suspeito de homicídio é detido em caminhonete furtada após 60 quilômetros de perseguição pela BR-232 Foragido chamou a atenção dos policiais por dirigir com uma velocidade incompatível com a via

Um homem procurado por homicídio foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 21⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM), nessa terça-feira (17), após um acompanhamento por cerca de 60 quilômetros na BR-232, de Gravatá, no Agreste, até Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O foragido estava em uma caminhonete com registro de furto e sinais de adulteração.

Durante uma fiscalização em Gravatá, o veículo Fiat Strada chamou a atenção da equipe por transitar com uma velocidade incompatível na via.

Após desrespeitar a ordem de parada, os agentes da PRF acionaram a Polícia Militar de Pernambuco e realizaram o acompanhamento do veículo.

O motorista só parou ao chegar no trecho da Região Metropolitana do Recife, quando perdeu o controle da caminhonete e colidiu no canteiro central da via.

Após consulta, os policiais verificaram que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio, no município de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado.

Em vistoria no veículo, os policiais confirmaram que as placas eram falsas, com diversos sinais de adulteração, e registro de furto em dezembro de 2024, no município de Brejo da Madre de Deus, também no Agreste pernambucano.

O veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Recife, para o cumprimento do mandado.

O que diz a PCPE?

Procurada a Polícia Civil de Pernambuco ainda não emitiu resposta. Assim que o fizer, o texto será atualizado.



