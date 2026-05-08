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AGRESTE Homem suspeito de estuprar filha adotiva é detido em Caruaru A operação policial ocorreu durante execução de mandado judicial no município, no Agreste de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apreendeu, na última quinta-feira (7), um homem de 56 anos suspeito de abusar sexualmente da filha adotiva, de 16 anos, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A operação que resultou na prisão ocorreu durante a execução de uma ordem judicial. Após o cumprimento, o suspeito foi encaminhado para a 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi capturado dentro de uma residência e encaminhado à unidade policial para os trâmites legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com informações extraoficiais, o homem foi transferido para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS) após a audiência de custódia.

Confira a nota oficial da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Civil de Pernambuco informa que cumpriu um mandado de prisão, por meio da 4ª Delegacia da Mulher - Caruaru, no dia 7 de maio, em desfavor de um homem de 56 anos, em decorrência do crime de estupro por violência doméstica. Após a realização dos procedimentos cabíveis, o indivíduo ficou à disposição da Justiça.

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