Homem suspeito de matar e tentar ocultar corpo da companheira é preso por feminicídio em Piedade

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de feminicídio após assassinar e tentar ocultar o cadáver da companheira, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu nessa quarta-feira (8), data em que foi celebrado o Dia Internacional da Mulher.



A prisão aconteceu por volta das 21h, por agentes do 6º BPM. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, moradores da rua Jupiara ouviram gritos da mulher e suspeitaram que ela tinha sido morta pelo companheiro.

O efetivo seguiu para a residência do casal e, ao perceber a presença do policiamento, o suspeito fugiu do local. Após montar um cerco na localidade, ele foi encontrado pela PM e preso em flagrante.

Na casa, os policiais acharam o corpo da vítima de 29 anos enrolado em um lençol. Aos agentes, o homem confessou ter cometido o feminicídio durante o dia, e disse que estava procurando meios para ocultar o corpo da mulher. Ele também relatou que a faca usada no crime teria sido jogada no canal de Piedade.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por feminicídio e levado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Norte do Recife, para a adoção das medidas cabíveis.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Santo Amaro, na área central do Recife.

