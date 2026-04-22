Homem suspeito de matar ex-candidata a miss é encontrado morto em carceragem de delegacia
Ana Luiza Mateus Souza, de 29 anos, foi encontrada morta no pátio de um condomínio na Barra da Tijuca após queda do 13º andar de um apartamento
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi encontrado morto dentro da carceragem da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) no início da noite desta quarta-feira (22). Ele havia sido preso pela manhã por suspeita de matar a namorada Ana Luiza Mateus, de 29.
Na delegacia, Endreo apresentou identidade com nome do irmão, Tarso Lincoln — só no início desta noite a delegacia divulgou a correção. Segundo o delegado Renato Martins, Endreo usou a bermuda para tirar a própria vida.
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Endreo deverá ser submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz vai confirmar ou não a validade da prisão em flagrante. Já o corpo da modelo foi levado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.
Segundo o delegado Renato Martins, Endreo foi até o local onde a vítima morreu e mexeu no corpo, alterando a cena do crime.
— Quando a gente chegou na cena do crime, ele (Endreo) estava chorando e ensanguentado ao lado da vítima. Ele foi até o cenário do crime e mexeu na posição do corpo. Mexeu em diversas situações. Para nós, tudo isso foi feito para tentar despistar a perícia. Temos outros elementos e condições técnicas que demonstram que a vítima foi impulsionada para a queda — disse o delegado.
— Ele (Endreo) relatou que tinha ciúmes da vítima. Disse que ela era muito assediada e que ele não conseguia superar isso. Essa insegurança que ele tinha fazia que ele tentasse restringir a vítima, que tentasse controlá-la. Ele não gostava, inclusive, que a vítima saísse sozinha. Isso tudo acabou levando a está tragédia — disse o delegado.