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Feminicídio Homem suspeito de matar ex-candidata a miss é encontrado morto em carceragem de delegacia Ana Luiza Mateus Souza, de 29 anos, foi encontrada morta no pátio de um condomínio na Barra da Tijuca após queda do 13º andar de um apartamento

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi encontrado morto dentro da carceragem da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) no início da noite desta quarta-feira (22). Ele havia sido preso pela manhã por suspeita de matar a namorada Ana Luiza Mateus, de 29.

Na delegacia, Endreo apresentou identidade com nome do irmão, Tarso Lincoln — só no início desta noite a delegacia divulgou a correção. Segundo o delegado Renato Martins, Endreo usou a bermuda para tirar a própria vida.

Queda do 13º andar

Ex- candidata a miss Cosmo Brasil, a influencer baiana Ana Luiza foi encontrada morta no pátio de um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, após queda do 13º andar de um apartamento. Segundo o delegado, ela e Endreo começaram um relacionamento há três meses e estavam no Rio desde o dia 17 de abril. O apartamento da Barra — onde os dois moravam desde sexta-feira passada — era alugado por temporada. Endreo, como conta o delegado, não confessou o crime formalmente (em depoimento), mas disse aos agentes ser culpado pelo o que aconteceu.

Endreo deverá ser submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz vai confirmar ou não a validade da prisão em flagrante. Já o corpo da modelo foi levado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

Brigas antes do crime

A polícia afirma que o casal discutiu duas vezes antes da morte de Ana Luiza, por volta das 5h30 desta quarta. Na primeira, o suspeito chegou a sair do apartamento e socou uma porta do condomínio, retornando pouco depois de trocar mensagens com a vítima. Em seguida, teria ocorrido uma nova briga. Alarmados com o barulho provocado pela discussão, vizinhos chamaram funcionários da portaria — mas eles só chegaram depois da queda da modelo.

Segundo o delegado Renato Martins, Endreo foi até o local onde a vítima morreu e mexeu no corpo, alterando a cena do crime.

— Quando a gente chegou na cena do crime, ele (Endreo) estava chorando e ensanguentado ao lado da vítima. Ele foi até o cenário do crime e mexeu na posição do corpo. Mexeu em diversas situações. Para nós, tudo isso foi feito para tentar despistar a perícia. Temos outros elementos e condições técnicas que demonstram que a vítima foi impulsionada para a queda — disse o delegado.

Retorno para a Bahia

Ana Luiza é de Teixeira de Freitas, no sul baiano. O delegado narra que, devido às brigas constantes, ela planejava retornar para a cidade natal. Uma passagem de ônibus no nome dela, inclusive, foi encontrada pelos agentes: a viagem seria às 3h25 desta quarta.

— Ele (Endreo) relatou que tinha ciúmes da vítima. Disse que ela era muito assediada e que ele não conseguia superar isso. Essa insegurança que ele tinha fazia que ele tentasse restringir a vítima, que tentasse controlá-la. Ele não gostava, inclusive, que a vítima saísse sozinha. Isso tudo acabou levando a está tragédia — disse o delegado.

Nota do Miss Cosmo

No Instagram, a organização do Miss Cosmo Brasil manifestou "profundo pesar pela morte de Ana Luiza Mateus, candidata inscrita ao título de Miss Cosmo Brasil 2026, representando o estado da Bahia. Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo Miss. Recebemos a notícia com tristeza e consternação. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos. Diante das informações sobre o ocorrido, o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil. O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva. Ana Luiza não será esquecida".

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