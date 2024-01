Homem suspeito de roubo de cargas é preso durante fiscalização da PRF na BR-232, em São Caetano

A- A+

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de cargas foi preso na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (15), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante abordagem a um veículo modelo Volkswagen Golf, os agentes checaram os antecedentes do motorista e do passageiro, marido do condutor.

Após consultar os sistemas de verificação, os policiais identificaram que contra o motorista havia um mandado de prisão por roubo em aberto, expedido no último dia 12 de janeiro, pela comarca da cidade de Lagoa dos Gatos.

O fugitivo foi preso e encaminhado para a Delegacia da região.

Veja também

OLINDA Mercado das Carnavalidades: Brasilidades Feira Criativa promove festival de artigos carnavalescos