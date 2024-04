A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem suspeito de se masturbar em ônibus é preso por importunação sexual na BR-101, em Igarassu Caso aconteceu nessa quinta-feira (25), em um veículo que fazia o percurso Goiana - Recife

Um homem de 50 anos foi preso por importunação sexual após se masturbar em um ônibus que seguia pela BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana (RMR).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu nessa quinta-feira (25), em um veículo da empresa Rodotur, que fazia o percurso Goiana - Recife.



"A vítima gritou ao presenciar a cena e outros passageiros do veículo imobilizaram o suspeito", informou a corporação.

Ao avistar uma fiscalização no posto da PRF de Igarassu, que fica às margens da BR-101, o motorista do ônibus parou o veículo para denunciar o caso.



Os policiais entraram no coletivo e conseguiram deter o suspeito, que não teve o nome divulgado. Ele foi autuado por importunação sexual e encaminhado para a Delegacia de Paulista, na RMR.

