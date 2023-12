A- A+

VIOLÊNCIA Homem suspeito de tentar matar ex-namorada e os pais dela é preso em Gravatá Tentativas aconteceram no dia 15 de novembro; homem não aceitava fim do relacionamento

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, na última quinta-feira (14), no município de Gravatá, no Agreste pernambucano, Bruno de Andrade Lima de Albuquerque, de 31 anos, que estava foragido, após tentar matar a ex-namorada, Karolyne Kerlys, 29, e os pais dela. A PCPE deu detalhes sobre o crime nesta sexta-feira (15).

Segundo a polícia, as tentativas de feminicídio e homicídio aconteceram na madrugada do dia 15 de novembro, quando Bruno invadiu o prédio que a família de Karolyne mora, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ele conseguiu romper a portaria e quebrar a porta do apartamento dos familiares da ex, munido de uma faca, para consumar o crime.

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento conturbado, que acabara no dia 1º de novembro, após dois anos e meio. A vítima sofria agressões anteriores, mas nunca prestou boletim de ocorrência. Os dois, de acordo com a polícia, chegaram a morar juntos.

A delegada Ana Carolina Guerra, coordenadora da 2ª Delegacia da Mulher de Jaboatão, detalha o crime.

"O pai da ex-companheira recebeu uma coronhada, logo de início, e desmaiou. Bruno ainda tentou efetuar golpes com a faca sobre a região do tórax do homem quando a ex-companheira e a mãe dela tentaram a defesa e sofreram várias facadas em diversas regiões como pescoço, cabeça e proximidades do rosto", contou.

“Foi uma luta incessante das duas contra ele dentro do apartamento para colocá-lo para fora ou tomar a faca, até o momento em que o pai tornou à consciência e foi ajudá-las. Bruno jogou a faca e fugiu”, acrescentou.

Ainda de acordo com a delegada, três mulheres com quem Bruno já se relacionou registraram boletim de ocorrência contra ele, também pelo crime de agressão.

Por meio da Delegacia de Capturas, que é ligada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco), a polícia conseguiu fazer diligências e chegar até o suspeito, que se encontrava em um bangalô alugado, em Gravatá, onde estava abastecido de comida, há 15 dias.

Segundo o gestor da Dracco, delegado Paulo Furtado, o suspeito não ofereceu resistência à abordagem e foi conduzido ao Cotel, em Abreu e Lima, e segue à disposição da Justiça.

“O imóvel era todo fechado. Ele não saía de lá. A todo tempo, tentou mostrar que não existia alguém ali e tinha o cuidado de ligar o ar condicionado um pouco mais tarde, para que ninguém percebesse que tinha esse aparelho ali”, destacou.



