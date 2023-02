A- A+

recife Homem suspeito de estuprar enteado e sobrinho da esposa e filmar crime é preso pela PF no Recife O homem, que é natural do Rio Grande do Norte, residia no bairro dos Coelhos

Um homem de 30 anos, suspeito estuprar o enteado e o sobrinho da esposa, e filmar o crime, foi preso no Recife, nessa quarta-feira (8), pela Polícia Federal.



De acordo com a corporação, o homem, que é natural do Rio Grande do Norte, residia no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. No local, além do mandado de prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, sendo um aparelho celular confiscado para ser submetido à perícia técnica.



O crime aconteceu em 2018 e 2020, quando as vítimas tinham 8 e 10 anos. As cenas do estupro foram gravadas no celular do suspeito. Na época, um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil deu início às investigações, que foram repassadas para a PF, posteriormente.



Ainda segundo a corporação, o homem, que não teve o nome divulgado, já passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva confirmada. Ele foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

O estupro de vulnerável é a prática da conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento. A pena para quem comete esse tipo de crime é de oito a 15 anos de prisão.



Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a penalidade para quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é de quatros a oito anos de prisão.

Veja também

Pandemia Fiocruz: síndrome respiratória por Covid-19 está em queda no Brasil