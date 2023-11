A- A+

RISCO Homem tem coágulo sanguíneo no pênis após corrida intensa de duas horas; entenda Apesar das dores terem diminuído, exames realizados três anos após o acontecido, ainda indicavam o coágulo no rapaz

Um homem de 44 anos da Eslováquia foi diagnosticado com um coágulo no pênis após correr mais de duas horas. O rapaz, um corredor de maratona amador, também reclamou de ter ereções durante a noite. Os exames revelaram que ele tinha um coágulo no corpo cavernoso, dois tubos semelhantes a esponjas que atravessam o pênis e se enchem de sangue para deixar os homens eretos.

Segundo os médicos, o homem, cujo nome não foi revelado, tinha uma “resistência firme, dolorosa e fixa” no corpo cavernoso direito”, porém, ele só procurou ajuda dois dias depois de sentir os primeiros sintomas.

Ele foi levado às pressas para uma ressonância magnética de emergência, que mostrou que ele tinha um coágulo sanguíneo de 18 mm de largura. Os médicos prescreveram-lhe anticoagulantes e analgésicos para tomar diariamente. Uma semana depois, sua dor havia diminuído.

No entanto, o coágulo ainda estava presente e ele recebeu injeções diárias de um medicamento que evita que os coágulos aumentem ou se quebrem e cheguem aos pulmões, o que pode ser fatal.

Exames de ressonância magnética feitos seis meses depois mostraram que o tamanho do coágulo havia diminuído. No entanto, verificações três anos depois ainda detectaram o coágulo, mas o homem não apresentava sintomas e poderia desenvolver uma ereção, disseram os médicos.





Segundo a equipe médica, apenas 56 casos de coágulos no pênis foram relatados na literatura médica e são mais comuns em homens com menos de 30 anos, sendo microtraumas nos tecidos as causas mais casuais.

Corridas intensas e prolongadas — como aquelas realizadas no treinamento de maratona — também podem causar coágulos, mais comumente nas pernas. Isso pode ser devido à inatividade após o treino, lesões causadas por esforço repetitivo nos tecidos e desidratação, que pode engrossar o sangue.

