Chocante Homem tem mais de 100 larvas retiradas do nariz e rosto nos Estados Unidos O caso chocante foi registrado no início de fevereiro

Após sentir o rosto e lábios inchados, um homem decidiu procurar o hospital na cidade de Jacksonville, na Flórida (EUA). Para a surpresa da equipe médica e do paciente, foram encontradas larvas sob a pele do rosto do paciente.

Ao todo, foram removidas mais de 100 larvas do nariz e rosto do homem.

O caso, que foi registrado no início de fevereiro, foi um avanço de uma condição de saúde não tratada que o paciente apresentou em outubro de 2023.

Nos Estados Unidos, o acesso à saúde é privatizado, e os custos para um atendimento médico são altos. Por isso, diversos estadunidenses evitam ir ao hospital e optam por tratar seus problemas de saúde em casa de forma paliativa.



Após quatro meses com o incômodo no corpo, um sangramento nasal obrigou o estadunidense a buscar atendimento em um hospital.



Segundo a equipe médica, os insetos estavam liberando tecidos e excrementos no tecido da base do crânio do paciente, o que estimulou a inflamação.

“Eles estavam bem na base do crânio, bem abaixo do cérebro, se tivessem passado, isso poderia tê-lo matado”, explicou um dos médicos responsáveis.

O paciente teve um tumor cancerígeno removido do nariz há 30 anos. Com isso, ele tinha espaços abertos na cavidade nasal e um sistema imunológico enfraquecido.

O homem recebeu um enxágue antiparasitário especial para o nariz e está se recuperando. Os insetos foram enviados a um epidemiologista para identificação. O homem levantou a hipótese de que os parasitas invadiram depois que ele manuseou peixes.

