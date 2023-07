A- A+

SAÚDE Homem tem mãos e parte dos pés amputados por causa de pulga; entenda Michael Kohlhof deu entrada no hospital com sintomas de gripe e problemas gastrointestinais

Um homem nos Estados Unidos está se recuperando após precisar amputar as duas mãos e uma parte dos pés depois de levar picadas de pulga. Michael Kohlhof, 35, estava visitando sua mãe em junho, quando começou a se sentir mal. Ele tinha sintomas de gripe e alguns problemas gastrointestinais.

Alguns dias depois ele deu entrada no pronto-socorro de um hospital e então a evolução da doença foi extremamente rápida. No dia seguinte, Kohlhof já estava em um ventilador para auxiliar na respiração e seus órgãos começavam a falhar e, logo depois, os médicos avisaram a familia que ele estava com sepse (inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle).

“No dia seguinte, ele foi internado na UTI com choque séptico e entubado. Colocaram ele em ouro ventilador, mais forte e pontente, o CRT, que é um tipo de diálise 24 horas e a equipe disse para chamar os familiares para se despedirem dele”, diz a mãe de Kohlhof, J'Leene Hardaway.

Os médicos o diagnosticaram com um caso grave de tifo, uma infecção bacteriana transmitida por pulgas. Hardaway disse que os profissionais usaram "todos os medicamentos em que puderam pensar" para salvar a vida de seu filho, incluindo antibióticos, esteróides e vasopressores (medicamentos utilizados para aumentar a pressão arterial). Porém, eles danificaram suas mãos e pés.



O jovem precisou amputar as duas mãos e passou por uma cirurgia planejada para os pés - ele ainda tem outras agendadas. Ele está no hospital, se recuperando, mas já está fora de perigo.

O tifo é transmitido por pulgas infectadas com bactérias. Elas se alimentam do sangue do hospedeiro e podem transmitir doenças para os humanos ou animais, além de causar irritações na pele, como erupções cutâneas que podem sangrar e/ou coçar e que ficam esbranquiçadas quando pressionadas. Muitas vezes elas se encontram nas axilas, articulações ou nas dobras da pele, como sob os seios ou virilha.

As pulgas podem ser encontradas em ratos, gatos, gambás e outros animais, inclusive os domésticos. Os sintomas do tifo são semelhantes aos de outras doenças, como a gripe. Eles incluem febre, dores musculares, perda de apetite, náusea, vômito, dor de estômago e erupção cutânea.

São consideradas pragas de infestação, pois além de serem muitas, elas são conhecidas pela sua capacidade de saltar. Uma pulga, por exemplo, pula até 20 centímetros verticalmente e 40cm na horizontal a partir do seu hospedeiro. E podem sobreviver, dependendo da espécie, de dois meses a um ano sem se alimentar.

O tifo é tratável com antibióticos. No entanto, se não for tratada, pode ser fatal.

Alguns fatores podem contribuir com o aumento do risco e ajudar na infestação de pulgas, como por exemplo, trabalhar com animais silvestres ou de estimação, locais com péssimas condições de higiene, lidar com populações em estado de miséria ou moradores de rua, visitar imóveis que ficaram abandonados ou estão cheios de poeira e trabalhar com contenção de pragas sem a devida proteção.

Veja também

drogas Croácia prende suspeitos de tráfico de drogas com vínculos no Equador e na República Dominicana