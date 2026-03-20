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CRIME

Homem tenta atacar mulher com peixeira e é detido por policiais no Recife

Segundo a polícia, a equipe fazia um patrulhamento na área quando viu o homem tentando atacar a mulher, em frente ao posto BR da Madalena=

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Crime aconteceu nas proximidades do Mercado da Madalena, na Zona Oeste do RecifeCrime aconteceu nas proximidades do Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) após tentar atacar a companheira com uma peixeira, na manhã desta sexta-feira (20). O crime aconteceu nas imediações do Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a polícia, a equipe fazia um patrulhamento na área quando viu o homem tentando atacar a mulher, em frente ao posto BR da Madalena.

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"Diante da situação, os policiais agiram rapidamente e abordaram o indivíduo, impedindo que o crime fosse consumado", explicou a PM.

Durante a abordagem, a polícia encontrou e apreendeu duas facas tipo peixeira com o homem.

A polícia encaminhou o suspeito e a vítima à Delegacia da Mulher. Lá, foram adotadas "as medidas legais cabíveis pela autoridade competente".

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