BRASIL Homem tenta furtar gasolina de oleoduto da Petrobras no interior de São Paulo A ação causou vazamento de gasolina, que chegou a jorrar a vários metros de altura, com risco de explosão e contaminação ambiental.

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 23, após tentar furtar gasolina de um duto da Transpetro, subsidiária da Petrobras, próximo à divisa entre os municípios de Orlândia e Sales Oliveira, no interior de São Paulo.

Segundo a prefeitura de Orlândia, a ação criminosa causou vazamento de gasolina, que chegou a jorrar a vários metros de altura, com risco de explosão e contaminação ambiental.

Equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Segurança Pública atuaram no controle da situação.

A prefeitura informou ainda que o local, onde havia forte odor de combustível, foi totalmente isolado, em ação que também contou com a presença do Corpo de Bombeiros, Patrulha Rural, PM, técnicos da Petrobras e brigadas de usinas da região.

A Transpetro, responsável pelo duto, também afirmou que equipes de resposta à contingência foram imediatamente acionadas para o local e que a operação do duto foi interrompida. "Todos os recursos foram mobilizados para conter o vazamento", afirma.

A empresa diz que "é vítima do crime de furto de petróleo e derivados em dutos e tem como maior preocupação a preservação da vida e a segurança das pessoas e do meio ambiente".

"Para reduzir a ocorrência dessa prática criminosa, a companhia adota uma estratégia integrada que combina tecnologia, parceria com órgãos de segurança pública e ações de relacionamento comunitário, incluindo a disponibilização de um canal de denúncias, o 168, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo o anonimato", explica.



