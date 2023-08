A- A+

recife Homem tenta furtar objetos de quiosque de shopping no Recife e é impedido por vendedora Quiosque de cosméticos também foi alvo de furto no sábado (5)

Um quiosque do Shopping Recife, na Zona Sul da capital, foi alvo de uma tentativa de furto, na noite nesse domingo (6). A investida foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível verificar o momento em que o suspeito coloca, na própria bolsa, produtos de maquiagem que estavam no mostruário do quiosque.

No momento da ação, o suspeito é surpreendido por uma vendedora do local, que começa a chamar os seguranças do shopping aos gritos. Rapidamente, o homem coloca os produtos de volta na prateleira e vai embora.

O quiosque de cosméticos também foi alvo de furto no dia anterior. Imagens do sábado (5) mostram quando um homem, de camisa preta, pega produtos e coloca por baixo da mochila. Uma vendedora nota a movimentação, aborda o suspeito, mas ele vai embora com os objetos.

Por meio de nota, o Shopping Recife informou que lamenta o ocorrido e esclarece que foi notificado pelo lojista sobre a ocorrência. O mall também disse estar atuando junto aos órgãos competentes para que situações como as que ocorreram não voltem a acontecer.

"O centro de compras reforça ainda que está constantemente investindo em treinamentos de equipe para seguir com o seu compromisso de proporcionar o bem-estar dos seus clientes, lojistas e funcionários".

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar, que disse não ter sido acionada, e também com a Polícia Civil, que ainda não respondeu.

