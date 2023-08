Homem tenta matar colega de trabalho e é preso em Jaboatão; ele diz que vítima o ameaçava de morte

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, por tentativa de homicídio contra um colega de trabalho, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima, que foi baleada três vezes, foi internada no Hospital de Prazeres e está em estado grave.

De acordo com a corporação, os dois homens possuem passagem criminal, e o motivo da tentativa de homicídio viria por um rumor de que a vítima estaria ameaçando o agressor de morte.

"Nós ouvimos depoimento da vítima já no hospital e internada. Ele nos indicou para o suspeito, que mora no bairro de Cavaleiro, e a corporação já sabia do seu histórico criminal. No momento da prisão, nós apreendemos uma arma, utilizada pra outros crimes, e ele confessou tudo", começou o delegado João Leonardo Cavalcanti, da Delegacia de Homicídios Metropolitana Sul (DHMS).

"O suspeito não demonstra arrependimento nenhum pelo crime e parecia muito calmo nos depoimentos porque alega que abdutiva estaria espalhando pela comunidade que iria matá-lo", completou.

Após ouvir os rumores de que o colega estria planejando matá-lo, o suspeito teria voltado do trabalho para casa para pegar a sua arma e se direcionado novamente ao local, quando emboscou a vítima e efetuou os três disparos - dois nas costas e um no pulmão.

De acordo com a corporação, o suspeito possui passagens por tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O indivíduo segue detido aguardando julgamento. Já a vítima, que possui ficha por crimes similares, segue esperando por uma vaga na UTI para continuação do tratamento.

