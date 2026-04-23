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Pernambuco Homem trans retifica nome e gênero em ação inédita da DPPE no sistema prisional de Pernambuco Solicitação da mudança de dados por parte do reeducando ocorreu há cerca de um ano e foi concluída neste mês de abril

Um homem trans detento conseguiu fazer a retificação legal de nome e gênero em uma ação inédita da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) no sistema prisional do estado.

A ação ocorreu após articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/PE) e a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco (CGJ-TJPE), sem a necessidade de judicialização.

A solicitação da mudança de dados por parte do reeducando ocorreu há cerca de um ano e foi concluída neste mês de abril. O nome, idade e unidade prisional onde ele está não foram divulgados.

De acordo com a DPPE, a ação abre caminho para a construção de fluxos voltados à retificação de registro civil dentro do sistema prisional.

“Não só é um elemento, por si só, garantidor de dignidade, mas também fortalece a reinserção social, considerando que, após a saída das unidades prisionais, a pessoa já portará em seus documentos o nome e o gênero com o qual se identifica", destacou o coordenador do Núcleo de Defesa e Promoção de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Henrique da Fonte.

A DPPE informou que a demanda de pessoas trans privadas de liberdade que almejam a alteração do registro é acompanhada desde 2024, e que a instituição permanece participando de articulações em nível coletivo, a fim de viabilizar fluxos para que outras pessoas trans consigam a retificação.

Atuaram no caso o Núcleo de Defesa e Promoção de Direitos Humanos, o Núcleo de Cidadania Criminal e Execução Penal e a Subdefensoria da Execução Penal.

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