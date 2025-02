A- A+

EUA Homem trans é torturado e morto no estado de Nova York Vítima foi identificada como Sam Nordquist, de 24 anos

Um homem transgênero foi assassinado no estado de Nova York, nordeste dos Estados Unidos, depois de ter sofrido semanas de torturas e pelo menos cinco suspeitos foram presos pelo crime, informou a polícia.

O corpo da vítima, identificada como Sam Nordquist, de 24 anos, foi encontrado em 13 de fevereiro em um campo perto de Canandaigua, no condado de Ontário, estado de Nova York.

"Nossa investigação revelou um padrão profundamente perturbador de abuso, que acabou resultando na morte trágica de Sam", disse a capitã da polícia Kelly Swift durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

Os suspeitos foram acusados pelo crime de homicídio doloso qualificado e foram identificados como Precious Arzuaga, de 38 anos, Jennifer Quijano (30), Kyle Sage (33), Patrick Goodwin (30) e Emily Motyka (19).

A investigação revelou que "entre o começo de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, Sam foi alvo de atos repetidos de violência e tortura de tal forma que levaram à sua morte", explicou Swift.

Em 9 de fevereiro, a polícia abriu uma investigação após um pedido da família de Nordquist para que fosse atestado o bem-estar de Sam, de quem haviam recebido notícias pela última vez em janeiro.

O jovem, originário de Minnesota, tinha viajado para Nova York em setembro para visitar sua "namorada on-line", segundo uma página aberta na GoFundMe para arrecadar dinheiro para a família de Sam.

"Em meus 20 anos de serviço, este é um dos crimes mais horrorosos que investiguei", disse a capitã de polícia.

O Escritório do Médico Legista do condado de Monroe fará a autópsia para confirmar a causa da morte de Sam.

A organização LGBTQ The New Pride Agenda expressou consternação pelo crime em suas redes sociais: "Estamos devastados e revoltados com o assassinato horroroso de Sam Nordquist, cuja vida foi brutalmente arrancada na região de Finger Lakes depois de semanas de torturas".

"Sabemos que não é um incidente isolado, é uma consequência trágica do aumento da cultura de ódio em nossa sociedade", acrescentou.

