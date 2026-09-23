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BR-232 Homem troca roupas por carro roubado e é detido pela PRF na BR-232, em Jaboatão Suspeito também alegou que havia adquirido o veículo pelas redes sociais, por meio de um site de comércio eletrônico

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa terça-feira (22) com um carro roubado na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Quando foi questionado, ele alegou que havia comprado o veículo por R$ 114 mil com o pagamento de R$ 20 mil via Pix e o restante na troca por roupas avaliadas em R$ 94 mil.

Por meio de nota, a corporação informou que os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 19 da rodovia quando abordaram o carro, que era ocupado apenas pelo motorista.

"Após consulta, a equipe encontrou sinais de adulteração no veículo e descobriu um registro de roubo do dia 7 de julho no Recife", explicou.

O homem também alegou que havia adquirido o veículo pelas redes sociais, por meio de um site de comércio eletrônico.

"O motorista foi conduzido junto com o veículo a Delegacia de Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes, que irá investigar o caso", completou a PRF.



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