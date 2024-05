Homem usa nome de Elon Musk para aplicar golpe em idosa de 71 anos, em Serra Talhada

A- A+

Um golpista usou o nome do bilionário Elon Musk, dono do X, Tesla e SpaceX, para aplicar um golpe em uma idosa de 71 anos, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O suspeito, que não teve nome e idade divulgados, furtou a quantia de R$ 1.500. A Polícia Civil (PCPE) confirmou o caso nesta quarta-feira (15).

A idosa, vítima do golpe, cujo nome também não foi informado, realizou transferências bancárias para a conta do homem.

A PCPE não detalhou o crime, mas afirmou, por meio de nota, que o golpe foi realizado por meio das redes sociais. O suspeito, que ainda não foi localizado, deve responder pelos crimes de estelionato e fraude.



"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", informou a corporação. O caso foi registrado na delegacia da 177ª Circunscrição de Serra Talhada.

O empresário Elon Musk, de 52 anos, que teve o nome envolvido no caso e possui fortuna avaliada em US$ 210,6 bilhões, é proprietário de uma montadora de veículos elétricos, de uma construtora de foguetes, e do antigo Twitter, cujo nome ele alterou para X.

Recentemente, se envolveu em embates políticos com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que incluiu Musk no inquérito das Fake News.

