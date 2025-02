A- A+

Peru Homem vandaliza Pedra dos 12 Ângulos em Cusco Segundo a polícia, o homem supostamente atacou com um martelo a pedra, que faz parte do patrimônio cultural do Peru

Um cidadão peruano aparentemente alcoolizado vandalizou nesta terça-feira, em Cusco, a Pedra dos 12 Ângulos, de 500 anos de antiguidade, uma das obras mais famosas dos incas, denunciaram autoridades peruanas.

Segundo a polícia, o homem supostamente atacou com um martelo a pedra, que faz parte do patrimônio cultural do Peru. Segundo o Ministério da Cultura, fragmentos se desprenderam da rocha.

Autoridades prenderam o suspeito, identificado como Gabriel Roysi, 30. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança.

"Esse fato é um ataque à cultura e pode ser punido com até seis anos de prisão", disse Jorge Moya, representante do ministério em Cusco, que considerou o dano irreversível.

A polícia acredita que Roysi tenha agido sob o efeito de álcool ou drogas.

A pedra faz parte do muro do antigo palácio do Inca Roca. Símbolo da engenharia inca, ela se destaca pela perfeição dos seus ângulos.

