Homenagem Homenagem a Dom Helder Câmara acontece neste domingo (8) no Recife; veja programação Patrono dos Direitos Humanos celebraria 117 anos no sábado (7)

Bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife e indicado em quatro ocasiões ao Prêmio Nobel da Paz, Dom Helder Câmara celebraria 117 anos de vida, no próximo sábado (7), caso ainda fosse vivo.

Como forma de homenagem ao defensor dos direitos humanos, neste domingo (8), o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC) irá promover uma série de ações a partir das 10h, na Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A programação terá início com as apresentações do maestro Eugene Lamy e da cantora Bella Schneider, que irá executar algumas músicas de seu repertório.

A segunda parte dará sequência às homenagens iniciadas no ano passado, voltadas aos colaboradores que caminharam com Dom Helder e o ajudaram a realizar seus projetos e sonhos. Neste ano, os homenageados serão Dorany Sampaio e Edvaldo Telles.

A partir das 11h, o arcebispo Dom Paulo Jackson dá início à Celebração Eucarística, concelebrada pelo capelão das Fronteiras, o padre Fábio Potiguar, além de outros sacerdores e diáconos.

Para finalizar as comemrações, o Bloco Lírico de Cordas e Retalhos entra em ação. A agremiação nasceu em 1998 com a proposta artística de preservação e renovação da manifestação cultural dos blocos carnavalescos mistos, com repertório formado pelo gênero musical frevo-de-bloco.

Celebração dos 117 anos do Nascimento de Dom Helder

Domingo (8), às 10h

Local: Igreja das Fronteiras, Rua Henrique Dias, S/N, Boa Vista

