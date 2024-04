Homens alérgicos ao orgasmo? Estudo revela que há 7 tipos diferentes de sintomas da síndrome rara

A- A+

Especialistas do hospital Centre des Quatre Villes, nos arredores de Paris, afirmam que os homens podem ser alérgicos ao próprio orgasmo. Segundo eles, isso ocorre devido a rara síndrome da doença pós-orgástica (POIS) e que ela pode se manifestar com sete tipos diferentes de sintomas.

Alguns homens podem sentir dores de cabeça, ardor nos olhos ou coriza que duram segundos, minutos ou até horas após a ejaculação. Outros, descobriram os médicos, podem sentir dor de garganta, febre, fraqueza muscular e fadiga.

Os sintomas podem ser desencadeados por relações sexuais, masturbação ou mesmo após ejaculação noturna espontânea. Sintomas mais extremos de POIS podem incluir ainda palpitações ou fala incoerente. Embora tenha sido relatado pela primeira vez em 2002, os especialistas examinaram apenas cerca de 60 casos nas duas décadas seguintes.

Os médicos acreditam, entretanto, que a doença possa afetar milhares de homens ao redor do mundo, mas que não são contabilizados, já que muitos afetados não procuram atendimento médico. Os cientistas acreditam que a alergia possa ser resultado de uma resposta alérgica ou auto-imune ao esperma do próprio paciente. Outra hipótese é que o POIS possa ser desencadeado por um desequilíbrio químico no cérebro.

Os médicos ainda não identificaram uma cura para o POIS. Os tratamentos incluem anti-histamínicos, alfa-bloqueadores – usados para tratar a hipertensão – e medicamentos anti-inflamatórios. Outras terapias comportamentais e técnicas de atenção plena também se mostraram “benéficas” para os pacientes e deveriam ser oferecidas, acrescentaram os especialistas.

Veja também

Rio de Janeiro Corpo de idoso levado a banco foi liberado por parente que mora no interior do Rio