Equador Homens armados invadem transmissão ao vivo de canal público no Equador; confira vídeo A invasão foi realizada na tarde desta terça-feira (9), em Guayaquil

Um grupo de homens encapuzados, armados com rifles e granadas, invadiu, nesta terça-feira (9), um estúdio do canal de televisão público TC em Guayaquil, em meio a um novo ataque do narcotráfico que abalou o Equador há dois dias.

"Não atirem, por favor. Não atirem", ouve-se uma mulher implorando durante a transmissão, enquanto outras pessoas, sentadas no chão, cobrem o rosto.

As pessoas armadas exibiam seu arsenal, até que as luzes do set se apagavam. A transmissão ao vivo continua transmitindo o som dos tiros e gritos.

Há dois dias, o país sul-americano vive noites de terror, em meio a uma onda de violência com policiais sequestrados, fuga de presidiários e ataques com explosivos, que levaram o governo a decretar estado de exceção por 60 dias.

Esta é a primeira crise que o presidente Daniel Noboa enfrenta, após assumir o poder em novembro com a promessa de atacar os grupos do narcotráfico, ligados aos cartéis colombianos e mexicanos.

Assista vídeo:

Criminosos com reféns na Emissora TC no Equador pic.twitter.com/EZkeFW6EhN — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) January 9, 2024

