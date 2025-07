A- A+

Violência Homens armados matam 27 pessoas no centro da Nigéria Estado de Plateau sofre com conflitos mortais de longa data entre agricultores e pastores por terras e recursos naturais

Homens armados mataram 27 pessoas no estado de Plateau, no centro-norte da Nigéria, no mais recente surto de violência na região conflituosa, informaram fontes locais à AFP nesta terça-feira (15).

O estado de Plateau, assim como outras áreas da região nigeriana do Cinturão Médio, sofre com conflitos mortais de longa data entre agricultores e pastores por terras e recursos naturais, além da violência de grupos de criminosos armados conhecidos como "bandidos".

Haggai Gankis, morador da região, declarou que os agressores entraram na segunda-feira à noite, por volta das 21h00, no assentamento de Jebu-Rahoss, na área de governo local de Riyom, armados com pistolas e facões.

Ele atribuiu o ataque aos pastores, enquanto Chuwang David, outro morador, culpou os bandidos.

"Estávamos dormindo à noite, ouvimos tiros, os agressores dispararam contra muitas pessoas e também usaram facões", disse David.

"Vinte e sete pessoas inocentes morreram por disparos", disse Gankis, especificando que a maioria das vítimas eram mulheres.

O presidente do conselho de governo local, Sati Bature Shuwa, confirmou o ataque, mas não especificou o número de vítimas.

Os moradores disseram que um número indeterminado de pessoas foi levado para o hospital.

O estado de Plateau tem sido abalado por conflitos entre pastores e agricultores, provocando envenenamento de gado por parte dos agricultores, que disputam a posse de terras e áreas de pastagem.

Neste estado de composição étnica e religiosa mista, os agricultores são majoritariamente cristãos, enquanto os pastores são muçulmanos da etnia fulani, o que confere aos conflitos uma dimensão sectária.

A posse de terras e as tensões políticas e econômicas entre a população local e aqueles considerados forasteiros agravaram as divisões nas últimas décadas, assim como a chegada de pregadores tanto muçulmanos quanto cristãos.

De acordo com um relatório recente da Anistia Internacional, nos últimos dois anos 2.600 pessoas morreram em ataques no estado de Plateau, onde grande parte da violência ocorre em áreas com baixa presença policial ou governamental.

