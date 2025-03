A- A+

VIOLÊNCIA Homens armados matam 6 pessoas em ataques ''coordenados'' no Paquistão O caso ocorreu na localidade costeira de Pasni, no distrito de Gwadar

Homens armados mataram pelo menos seis pessoas no sudoeste do Paquistão, em ataques "coordenados" contra passageiros de ônibus com base em sua etnia, informou a polícia nesta quinta-feira (27, data local).

O Paquistão enfrenta há décadas uma insurgência separatista na província de Baluchistão, onde militantes atacam as forças do Estado, estrangeiros e pessoas de outras regiões nessa área rica em minerais situada na fronteira com Afeganistão e Irã.

"Terroristas atacaram ônibus de passageiros e agentes de segurança em vários distritos de Baluchistão, matando pelo menos cinco passageiros não locais e um oficial de segurança", indicou à AFP um membro da polícia local que pediu para não ser identificado.

O incidente ocorreu na localidade costeira de Pasni, no distrito de Gwadar.

"Eles pararam os ônibus e identificaram os passageiros que não eram locais", matando-os em seguida, acrescentou a polícia.

Os ataques continuam em algumas estradas de Baluchistão.

O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, disse em comunicado que os ataques são "atos covardes" e um "crime contra a humanidade".

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, mas separatistas balúchis intensificaram os ataques contra as forças de segurança e pessoas não locais nas últimas semanas.

