Conflito
Homens armados sequestram 25 alunas na Nigéria
Os sequestradores entraram na escola do estado de Kebbi às 4h00 locais (0h em Brasília) com "armas sofisticadas" e "disparando esporadicamente", afirma um comunicado policial
Homens armados de uma organização criminosa sequestraram 25 alunas de uma escola de Ensino Médio feminina no noroeste da Nigéria, afirmou a polícia nesta segunda-feira (17).
Os sequestradores entraram na escola do estado de Kebbi às 4h00 locais (0h em Brasília) com "armas sofisticadas" e "disparando esporadicamente", afirma um comunicado policial.
Quando os policiais chegaram, os suspeitos "já haviam pulado a cerca da escola e sequestrado 25 estudantes de sua residência", acrescenta o comunicado.