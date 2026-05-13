A- A+

Rio de Janeiro Homens com fuzis roubam ônibus de turismo no Rio e levam até cinzas da mãe de um dos passageiros Encapuzados, dois criminosos entraram no coletivo após renderem o motorista

Um ônibus de turismo foi interceptado por três bandidos armados de fuzis e pistolas na Linha Vermelha. A abordagem aconteceu na pista sentido Rio, altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os criminosos roubaram o motorista e 11 passageiros. Uma mochila onde uma das vítimas transportava as cinzas da mãe também foi levada. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.

Encapuzados, dois criminosos entraram no coletivo após renderem o motorista. Ele e os passageiros tiveram dinheiro e objetos roubados. O trio fugiu após o roubo.

O assalto aconteceu na última sexta-feira, dia 9, por volta das 3h48. Imagens exibidas pelo RJTV mostram os bandidos invadindo as pistas da via expressa armados com fuzis e pistolas. Após forçarem a parada do veículo, que vinha de São José dos Campos, em São Paulo, para a Regiãos dos Lagos, dois assaltantes entraram no coletivo. Um terceiro permaneceu do lado de fora. Em seguida, o motorista e os passageiros foram roubados.

Uma das vítimas contou como foi a ação dos criminosos dentro do ônibus.

“Eu acordei no susto. Já tinham dois caras no ônibus, completamente armados, com as armas na mão e os rostos cobertos por blusas para não serem identificados. Já vieram pedindo dinheiro. Tinha uma senhora que estava com uma pochete. O bandido pegou e jogou a bolsa. O primeiro passageiro estava com uma bolsa de zíper. O assaltante falou: ‘Me dá, cadê a carteira?’. Ele não estava conseguindo pegar por nervosismo. Aí, o criminoso colocou uma arma na cabeça da vítima. Foi nesse nível. E o pior: tinha um homem no nosso ônibus que era o primeiro da fila. Ele estava levando as cinzas da mãe para Arraial do Cabo. Só que, na hora, o bandido levou a mochila com as cinzas. Foi um momento de muito terror”, disse uma passageira ao RJTV.

Estatísticas do Instituto de Segurança Pública revelam que, em março de 2026, foram registrados 21 roubos a coletivos em São João de Meriti. Já em março de 2025, foram sete assaltos do mesmo tipo. A comparação revela um aumento de 200% na incidência do delito.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 64ª DP (São João de Meriti). Segundo nota da instituição, agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime e responsabilizar todos os envolvidos.

O Globo procurou a Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento ostensivo na via expressa, e aguarda o posicionamento da instituição.

Veja também