Homens encapuzados tentam sequestrar filha de CEO de empresa de criptomoedas em Paris; vídeos

Uma mulher de 34 anos foi vítima de uma tentativa de sequestro na manhã desta terça-feira no 11º arrondissement de Paris, na França. De acordo com o meio de comunicação local Le Parisien, a vítima é filha de um conhecido CEO de uma empresa de negociação de criptomoedas.



O incidente ocorreu enquanto ela caminhava pela rua com seu filho de dois anos e o pai da criança. Três homens encapuzados tentaram forçá-la a entrar em uma van da empresa de entregas Chronopost, que estava estacionada a poucos metros de distância.

París, distrito 11, esta mañana. La hija de un empresario del mundo de las criptomonedas fue objeto de un intento de secuestro . Tres hombres encapuchados intentaron obligarla a subir a una furgoneta. Se salvó por la intervención de su pareja. pic.twitter.com/9Nt0knvD90 — Alejo Schapire (@aschapire) May 13, 2025

Vídeos gravados por vizinhos e testemunhas mostram como os agressores agiram com violência, arrastando a mulher para o meio da rua. Segundo uma fonte policial citada pelo Le Parisien, o pai do menino interveio para impedir o sequestro e foi atacado pelos agressores durante a briga. No meio do confronto, um dos agressores deixou cair uma arma no meio da rua antes de fugir rapidamente no veículo.

A cena causou comoção entre pessoas que passavam, que tentaram, sem sucesso, socorrer as vítimas e impedir a fuga dos suspeitos. Horas depois, as autoridades localizaram o caminhão usado pelos sequestradores em uma rua próxima, no mesmo distrito.

Desde otro ángulo. La mujer tuvo el reflejo de sacarle la pistola a uno de los asaltantes y arrojarla. Los gritos terminaron por atraer a los transeúntes. Los asaltantes huyeron finalmente en su vehículo. pic.twitter.com/99JxeOeWRA — Alejo Schapire (@aschapire) May 13, 2025

O Ministério Público de Paris ordenou que a equipe anticrime inicie uma investigação para encontrar os responsáveis pela tentativa de sequestro. Até o momento, nenhuma prisão foi relatada em conexão com o incidente.





Outros casos semelhantes em Paris

Esta tentativa de sequestro se soma a uma série de incidentes violentos contra famílias de empreendedores de criptomoedas na capital francesa. Em 1º de maio, o pai de um magnata não identificado foi sequestrado no 14º arrondissement por quatro homens encapuzados.

Os criminosos exigiram um resgate de oito milhões de euros e enviaram um vídeo em que mostram a amputação do dedo da vítima. A Brigada de Busca e Intervenção (BRI) localizou posteriormente o homem sequestrado em uma casa em Palaiseau, ao sul de Paris, e realizou uma operação de resgate.

"Eles tentaram escapar e resistir à prisão", disse uma fonte policial ao mesmo veículo.

Quatro pessoas foram presas no local, onde também foram encontradas armas de fogo e facas. Uma quinta pessoa foi presa horas depois, após ser identificada como motorista de um dos veículos usados pelos sequestradores.

Além disso, quase quatro meses antes, o cofundador da criptomoeda Ledger, David Balland, e sua mulher foram sequestrados. Ambos foram resgatados dias depois pela polícia, embora Balland tenha tido um dedo amputado como forma de pressão para exigir o pagamento do resgate.

