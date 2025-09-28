A- A+

Pesquisa Homens exageram ao falar sobre o tamanho de seus pênis, aponta novo estudo chinês Os cientistas, entretanto, não souberam afirmar se esse aumento foi proposital ou um ledo engano

Pesquisadores descobriram que sete em cada dez homens acrescentam alguns centímetros ao tamanho de seus pênis quando ele está ereto. Os cientistas, entretanto, não souberam afirmar se esse aumento foi proposital ou um ledo engano.

Uma equipe da Universidade de Pequim, na China, pediu a 342 homens com idades entre 18 e 80 anos que estimassem o tamanho de sua masculinidade antes que os médicos os medissem.

Eles disseram que 73% afirmaram que seu membro era maior do que realmente era — em média 1 centímetro — e o tamanho ereto médio era de 12,8 cm.

Kai Hong e o Dr. Haocheng Lin, que lideraram o estudo, disseram que 45% e 68% dos homens sofrem de “ansiedade de tamanho”, como tal, os comprimentos eréteis auto-relatados “excederam significativamente os valores medidos”, acrescentaram.

Segundo eles, aqueles que tinham pênis maiores eram mais propensos a exagerar o tamanho.

Escrevendo no periódico Sexual Medicine, os pesquisadores disseram que as preocupações com o tamanho eram injustificadas, visto que 85% das mulheres “expressaram satisfação com seus parceiros”.

Eles disseram que os adolescentes frequentemente sofrem “concepções errôneas sobre masculinidade” porque usam pornografia — com ênfase em membros maiores — “como fonte de conhecimento sexual”.

De acordo com uma pesquisa publicada no British Journal of Urology International, que avaliou 15.521 homens de todo o mundo, mostra que o pênis flácido médio tem 9,16 centímetros e o pênis ereto médio tem 13,12 centímetros em média.

No Brasil, o tamanho médio do pênis varia entre 12 e 16 cm, com alguns estudos indicando em torno de 13,5 cm, 14 cm ou até 15 cm.

Veja também