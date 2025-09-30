A- A+

PRISÃO Homens fingindo ser peregrinos acabam presos por tráfico de drogas na Espanha As informações são do jornal britânico The Guardian

Três homens foram presos na Espanha por suspeita de tráfico internacional de drogas após abandonarem um submarino, tentarem fugir de taxi com as roupas ainda molhadas e fingirem ser peregrinos. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Segundo o veículo, a investigação do caso começou em agosto, depois que a Polícia Nacional da Espanha e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos detectaram uma gangue de traficantes de drogas na cidade de Outes, na Espanha. O grupo fingia trabalhar para uma empresa que vendia e consertava equipamentos náuticos.

Os barcos dos criminosos deixaram o porto da região em 13 de setembro. A polícia acreditava que eles transportavam entorpecentes nas embarcações e montou uma operação para interceptá-los na volta.

Os homens estavam colocando sacos de cocaína em dois trailers quando foram abordados por policiais, de acordo com o Guardian. Três homens - um colombiano e dois equatorianos - conseguiram fugir. No entanto, o taxista que atendeu o trio desconfiou do fato de eles estarem com as roupas molhadas e acionou a polícia.

Os criminosos chegaram a alegar que eram peregrinos percorrendo o Caminho de Santiago, mas foram presos pelos policiais, que ainda encontraram uma roupa de mergulho em uma de suas mochilas

Segundo o jornal, ao todo, 14 pessoas foram presas durante a ação e 3,65 toneladas de cocaína foram apreendidas, junto com € 54.680 (cerca de R$ 341,2 mil), dois barcos, cincos carros e um trailer.



