Homens furtam mangueiras em shopping no Recife e são presos em flagrante

Dois homens foram presos por furtos de mangueiras de sistemas hidráulicos de dois shoppings centers e dois hospitais da Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Civil, as mangueiras, utilizadas nos sistemas de combate a incêndios dos estabelecimentos, têm conexões de cobre, material que era extraído pelos suspeitos para comercialização ilegal. A Polícia afirma que a dupla cometeu o mesmo crime ao menos dez vezes.

As prisões aconteceram na última terça-feira (31), no Shopping Tacaruna, localizado na área central do Recife. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação da dupla. Após audiência de custódia, os dois homens de 23 e 24 anos foram presos preventivamente e encaminhados para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

Com um dos suspeitos, os policiais apreenderam uma faca, que, de acordo com a investigação, foi utilizada para a extração das mangueiras.



Além do Shopping Tacaruna, a dupla também teria agido no Shopping Boa Vista, no Hospital Esperança Recife, localizado na Ilha do Leite, e no Hospital Memorial São José, no bairro da Boa Vista.

De acordo com a delegada Isabella Veras Porpino, responsável pela investigação, os prejuízos financeiros causados aos quatro estabelecimentos somam mais de R$ 30 mil.



Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos possuem antecedentes criminais e responderão por furto qualificado mediante arrombamento, cuja pena varia entre 2 e 8 anos de prisão.

Além da dupla, as investigações indicam a participação de outras pessoas, que podem ser autuadas pelo crime de receptação (1 a 4 anos de reclusão).

