VIOLÊNCIA Homens invadem apartamento na av. Rosa e Silva, no Recife; um deles foi baleado Polícia autuou suspeitos em flagrante

Dois homens armados invadiram um apartamento localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, na última quinta-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco, a ocorrência foi atendida pelo 13º batalhão, que foi acionado. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel.

O morador relatou ter sido surpreendido, durante a madrugada, por dois homens armados dentro do apartamento. Ele contou à PMPE que, ao perceber a presença dos invasores, reagiu com disparos de arma de fogo, "em legítima defesa", atingindo um dos suspeitos. Os dois conseguiram fugir.

Apesar da fuga, o homem ferido foi localizado e encaminhado ao Hospital da Restauração, no Derby, região central do Recife, onde permanece sob custódia policial.

Com a palavra, a PCPE

Procurada, a corporação não respondeu à reportagem, que deixa o espaço aberto, caso a Polícia queira falar das investigações sobre esse crime.

