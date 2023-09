Homens invadem velório e matam duas pessoas no Equador; vídeo

A- A+

Um ataque armado em Daule, no Equador, deixou ao menos duas pessoas mortas no último domingo (3). O caso ocorreu durante o velório de uma mulher, quando indivíduos armados com rifles chegaram ao local e atiraram contra um dos participantes. Ao todo, três pessoas foram atingidas pelos disparos.

De acordo com a mídia local, um homem morreu no local. Outras duas mulheres, que ficaram feridas, foram levadas a um hospital, mas uma delas não resistiu. A polícia foi encaminhada ao velório para iniciar as investigações. No mesmo dia, também foram relatados dois ataques armados em dois cemitérios do município de Durán.

#Guayas

Daule

Un ataque armado ocurrió en una sala de velación dejando como saldo un fallecido y 2 personas gravemente heridas cuyo pronóstico es reservado pic.twitter.com/boTJ2lZ0oC — Minuto & Medio (@MinMedio) September 3, 2023

Ainda segundo a imprensa da região, o empresário Jorge García seria uma das vítimas fatais. Ainda não esta claro qual seria a motivação para o ataque. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que uma das mulheres atingidas é socorrida. Ao redor dela, é possível ver que havia dezenas de pessoas.

Histórico de ataques

Em agosto, o candidato à presidência do Equador, Daniel Noboa, disse que conseguiu sair ileso de um ataque a tiros em Durán. “Acabaram de atacar a caravana em que nos deslocávamos em Durán, graças a Deus saímos ilesos”, escreveu o político de direita no X (Twitter). A cidade é um dos principais centros de atuação do narcotráfico no país.

A versão de Noboa, porém, foi desmentida pela polícia e pelo ministro do Interior Juan Zapata. Na mesma rede social, a polícia afirmou que, após serem feitas “as respectivas verificações no território, está descartado o atentado”. Em meio à polêmica, vídeos de um suposto tiroteio em Durán também foram compartilhados por usuários.

