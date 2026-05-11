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AGRESTE Homens são detidos após briga com facas em via pública na cidade de João Alfredo Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os homens discutem e seguram, cada um, uma faca

Dois homens foram detidos após protagonizarem uma briga COM facas em via pública na cidade de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.

A confusão aconteceu no último sábado (9) e foi gravada. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os homens discutem e seguram, cada um, uma faca.

Outras pessoas aparecem tentando intervir, mas as provocações continuam até que os dois entram em luta corporal e trocam golpes com as armas brancas.

A briga só termina quando uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco surge e agentes abordam a dupla.



A Polícia Militar informou que o 22ºBPM foi acionado para uma ocorrência de vias de fato no centro de João Alfredo.



"Dois homens portando arma branca entraram em luta corporal, o que foi cessado com a chegada do efetivo policial. Outros dois homens, familiares dos primeiros, também entraram em vias de fato, o que precisou de uma nova intervenção policial", detalhou a corporação.



Ainda de acordo com a PM, um dos homens apresentou resistência à abordagem, enquanto o outro conseguiu fugir antes de ser detido.

Por meio de nota, a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que registrou a ocorrência de lesão corporal por meio da 16º Delegacia Seccional de Limoeiro.

"Dois homens de 44 e 63 anos foram detidos por policiais militares em via pública, portando arma branca durante uma luta corporal", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PCPE, na unidade prisional, os suspeitos foram autuados em flagrante e, após a aplicação dos trâmites administrativos, foram encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

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