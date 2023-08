Homens são presos em Boa Viagem por furtarem mais de 50 celulares na Festa de Agosto de São Lourenço

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão de dois homens por praticarem o roubo de pelo menos 50 celulares na Festa de Agosto de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao serem detidos, os dois indivíduos, de Sergipe, confessaram o crime e admitiram, ainda, a participação de uma terceira pessoa no grupo, que seria pernambucano e segue foragido.

Os crimes foram praticados durante os shows e festas e teriam tido início, de acordo com a corporação, a partir da última segunda-feira (7), até virem para uma pousada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, onde estavam hospedados no momento da prisão.

"Após a prisão, os dois confessaram que aplicavam os furtos desde a última segunda-feira. Eles entravam no meio da multidão e aproveitavam a animação e distração das pessoas para fazerem os furtos", detalhou o delegado da Delegacia de Boa Viagem, Joel Venâncio, sobre a ação dos suspeitos.

"Conseguimos identificá-los através de uma denúncia de furto de uma pessoa que estava na festa de São Lourenço da Mata. Os homens embrulhavam os aparelhos em plástico filme, acreditando que isso evitaria o rastreio. Mas um bombeiro, que foi furtado na festa, conseguiu localizar o seu celular, que nos direcionou a uma pousada em Boa Viagem, onde eles estavam hospedados até ontem, quando foram presos", completou.

De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os suspeitos praticavam crimes similares em festas e shows, sob o mesmo modus operandi, em outros estados do Nordeste.

Material encontrado com os criminosos | Foto: Clarice Melo/ Folha de Pernambuco

No momento da prisão, foram apreendidos 15 celulares, 29 cartões de crédito e débito, três identidades de vítimas, dois carregadores, um óculos de sol, um relógio, um par de brancos e um trancelim, todos furtados.

Os suspeitos respondem por crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa, e seguem detidos, aguardando por julgamento, enquanto as investigações prosseguem para localizarem o terceiro indivíduo.

As vítimas de furto na Festa de São Lourenço da Mata nos últimos dias devem ligar para os números 3184 3388 ou 3184 3329, para que elas possam verificar se algum dos seus pertences está entre os materiais apreendidos pela Polícia Civil e recuperá-lo.

