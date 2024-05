A- A+

Assalto Homens vestidos de policiais invadem e roubam apartamento na avenida Boa Viagem O assalto aconteceu no edifício Verde Mar, na manhã desta sexta-feira (17)

Vestidos de roupas que poderiam ser facilmente confundidas com uniformes da Polícia Civil, homens invadiram um edifício em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, fizeram o porteiro e uma trabalhadora doméstica de reféns e assaltaram um apartamento.

Após o incidente, as vítimas chamaram a Polícia Militar. Segundo o órgão, o efetivo conduziu as vítimas para a delegacia que ficará responsável pelas investigações do caso.

Em vídeos de câmeras de seguranças da área, é possível observar cinco homens saindo de um carro, estacionado na frente do prédio, e entrando no edifício Verde Mar, na manhã desta sexta-feira (17).

Com armas, grupo rendeu a trabalhadora doméstica, que foi obrigada a levá-los para o apartamento em que trabalha.



O grupo conseguiu fugir em minutos, com diversos itens roubados.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos/DEPATRI.

