Homens tentam assaltar policial à paisana e um deles termina morto, em Jaboatão

Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) matou um dos dois homens que tentaram assaltá-lo, próximo a um terminal de ônibus no bairro Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na noite do último domingo (20).

Quando tudo aconteceu, segundo informações da polícia, o PM estava voltando para casa, de folga e à paisana, quando efetuou disparos contra os suspeitos que tentaram contra a vida dele. Quando agentes do Bope chegaram ao local, constataram que o homem de 24 anos já se encontrava morto, enquanto o segundo suspeito havia conseguido fugir.

A polícia informou que o PM se apresentou espontaneamente na Delegacia de Boa viagem, Zona Sul do Recife, e, posteriormente, foi ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste da cidade.

As equipes do Bope que conduziram a ocorrência apreenderam um revólver 38; cinco munições de mesmo calibre, sendo três deflagradas e duas pinadas; uma pistola 9mm, com um carregador; onze munições do mesmo calibre; uma motocicleta; um aparelho celular e R$ 11 em espécie.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e um inquérito policial, instaurado.

