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Pernambuco Homens são presos com mais de 3 quilos de maconha transportada dentro de saco de ração em Serrita Policiais identificaram a carga ilegal por meio do cheiro que o veículo exalava

Dois homens foram presos por transportar 3,2 quilos de maconha dentro de um saco de ração em Serrita, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo flagrante, a apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina na BR-232.

"Policiais abordaram um carro ocupado por dois homens e sentiram um cheiro forte de maconha ao se aproximar do veículo", informou a PRF.

O saco de ração estava no banco de passageiros, contendo três sacolas com a droga.

Durante a prisão, o passageiro informou que havia adquirido a droga em Betânia, também no Sertão, e havia contratado o motorista para transportar até a cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia, no Sertão, e podem responder pelo crime de tráfico de drogas.

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