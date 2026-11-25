Homens são presos com mais de 3 quilos de maconha transportada dentro de saco de ração em Serrita
Policiais identificaram a carga ilegal por meio do cheiro que o veículo exalava
Dois homens foram presos por transportar 3,2 quilos de maconha dentro de um saco de ração em Serrita, no Sertão de Pernambuco.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo flagrante, a apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina na BR-232.
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"Policiais abordaram um carro ocupado por dois homens e sentiram um cheiro forte de maconha ao se aproximar do veículo", informou a PRF.
O saco de ração estava no banco de passageiros, contendo três sacolas com a droga.
Durante a prisão, o passageiro informou que havia adquirido a droga em Betânia, também no Sertão, e havia contratado o motorista para transportar até a cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia, no Sertão, e podem responder pelo crime de tráfico de drogas.