Sertão Criminoso tenta fugir da polícia pulando muros, mas termina preso no Sertão de Pernambuco De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no bairro Vila Saraiva, na cidade de Trindade

Após uma tentativa de fuga frustrada, um homem com mandados de prisão em aberto por homicídios foi preso nesse domingo (11), na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no bairro Vila Saraiva, após uma ocorrência de agressão com uso de arma branca.



Policiais do 9ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados para o local. Ao avistar os agentes, o homicida tentou fugir, pulando os muros da vizinhança, mas foi alcançado e preso.

A PM informou que, contra o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, havia dois mandados de prisão em aberto por homicídios em Petrolina, no Sertão, e em Itabuna, na Bahia.



O homem também já foi denunciado pelo Ministério Público por mais um homicídio, em Petrolina, e é apontado como o responsável por duas outras tentativas de assassinato.



Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Trindade, onde fica à disposição da Justiça.

