investigação Homicídio em Porto de Galinhas: sete pessoas foram ouvidas pela polícia Autor do crime segue foragido da polícia

As investigações sobre o assassinato do turista de São Paulo Rafael Ventura Martins, de 32 anos, na praia de Porto de Galinhas, na Região Metropolitana do Recife, seguem sob comando do delegado Marcos de Castro, titular da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ipojuca.

Até a tarde desta terça-feira (6), sete pessoas foram ouvidas, incluindo a namorada de Rafael, amigos e testemunhas. Outras devem prestar depoimento ao longo do dia.

A reportagem da Folha de Pernambuco foi ao estabelecimento policial para conversar com a autoridade e entender como andam as diligências a respeito do assunto. Castro não aceitou gravar entrevistas.

De acordo com informações policiais, o autor do crime, que ainda não teve identificação revelada, permanece foragido, mas está sendo procurado pela polícia.

Relembre o crime

A vítima foi morta na noite do último domingo (4), no Caldinho do Nenen. Ele foi atingido por dois tiros, um acertou o rosto.

Informações iniciais dão conta de que ele estava com a namorada. Oficialmente, não se sabe o motivo do crime. Testemunhas dizem que ciúmes teriam motivado a discussão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo amparada por populares. Apesar da tentativa de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O que diz o Caldinho do Nenen?

A equipe da Folha de Pernambuco esteve no restaurante, nesta terça-feira (6), para ouvir a versão do gerente do restaurante, mas ele preferiu não conceder entrevista.

Nas redes sociais, o Caldinho do Nenen disse que lamenta "profundamente" o ocorrido e que manifesta solidariedade à vítima, familiares e a todos os envolvidos.

“Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos. Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos”, diz o estabelecimento.

